В Україні хочуть створити житлово-комунальну інспекцію для захисту споживачів

В Україні хочуть створити Державну житлово-комунальну інспекцію для захисту споживачів. У Верховній раді зареєстровані відповідні законопроекти №№4403-4404.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Споживач житлово-комунальних послуг є незахищеним. З початку року до Міністерства надійшло понад 2000 звернень громадян з питань ЖКГ", - вказано у повідомленні.

Мінрегіон відповідає за формування державної політики у цьому напрямку, однак не має контролюючих функцій, тож і реагувати на ті чи інші виклики просто не може.

"А орган контролю у такій важливій галузі наразі відсутній... Крім того, житловий фонд, мережі тепло-, водопостачання та водовідведення сьогодні перебувають у вкрай негативному стані", - сказано у повідомленні.

Вказано, що житлово-комунальна інспекція має виступити арбітром у відносинах споживача з виконавцями послуг.

До компетенції інспекції увійде:

перевірка надання житлово-комунальних послуг, зокрема, з тепло-, водопостачання та водовідведення, поводження з відходами, управління багатоквартирними будинками;

перевірка економічного обґрунтування тарифів на послуги ЖКГ.

Для перевірки якості послуг та стану інфраструктури будинків інспектори здійснюватимуть планові та, на підставі звернень споживачів, позапланові перевірки. Також вони здійснюватимуть контроль за відповідальним користуванням послугами споживачами.

"Очікуємо на підтримку законопроектів у парламенті, адже вони вкрай необхідні для усіх нас", - зазначила замміністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в жовтні склали 11,0 млрд грн, що на 32,5% більше, ніж у вересні (8,3 млрд грн).

Як писало РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (46%) стверджують, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ у січні 2020 року зросли в порівнянні з січнем минулого року.