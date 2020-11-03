В Україні хочуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів

В Україні хочуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №3890.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За документ проголосував 251 нардеп.
Документ передбачає, що для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100 грн).
Штрафувати будуть:
"Підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - зазначено в тексті закону.
Нагадаємо, раніше в Мін'юсті розповіли, що схвалений Кабінетом міністрів законопроект про штрафи за перебування у громадських місцях без маски пропонує знизити їх розмір в 100 разів. Передбачається, що людей будуть штрафувати на 170-255 гривень.
Як писало РБК-Україна, 4 листопада комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності розгляне даний проект закону.