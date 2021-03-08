В Україні ще майже 5 600 випадків COVID. Понад 2 000 осіб госпіталізували

Станом на 8 березня зафіксовано ще майже 5 600 нових випадків коронавірусу в Україні . При цьому понад 2 000 пацієнтів госпіталізували.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За весь час пандемії в Україні:

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадки зареєстровано у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в світі станом на неділю вже зробили понад 299 млн щеплень від коронавірусу. При цьому кампанія з вакцинації почалася в 111 країнах, а за кількістю вакцинованих лідирує США.

У той же час Всесвітня організації охорони здоров'я закликала виробників вакцини відмовитися від патентів, щоб інші країни могли виробляти і продавати її дешеві варіанти.