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В Україні ще майже 5 600 випадків COVID. Понад 2 000 осіб госпіталізували

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 березня 2021 08:31
В Україні ще майже 5 600 випадків COVID. Понад 2 000 осіб госпіталізували
Автор: РБК-Україна

Станом на 8 березня зафіксовано ще майже 5 600 нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому понад 2 000 пацієнтів госпіталізували.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Повідомляється, що виявлено ще 5 572 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За минулу добу:

  • госпіталізували - 2 136 осіб;
  • летальних випадків - 106;
  • одужали - 1 734 особи;
  • зроблено тестувань за добу - 23 227 (в тому числі методом ПЛР - 15 115, методом ІФА - 2 011, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 6 101).

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадки зареєстровано у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 1 406 800 осіб;
  • одужали - 1 198 254;
  • летальних випадків - 27 128;
  • проведено ПЛР-тестів - 7 141 341.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в світі станом на неділю вже зробили понад 299 млн щеплень від коронавірусу. При цьому кампанія з вакцинації почалася в 111 країнах, а за кількістю вакцинованих лідирує США.

У той же час Всесвітня організації охорони здоров'я закликала виробників вакцини відмовитися від патентів, щоб інші країни могли виробляти і продавати її дешеві варіанти.

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