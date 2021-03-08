В Україні ще майже 5 600 випадків COVID. Понад 2 000 осіб госпіталізували
Станом на 8 березня зафіксовано ще майже 5 600 нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому понад 2 000 пацієнтів госпіталізували.
Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Повідомляється, що виявлено ще 5 572 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
За минулу добу:
- госпіталізували - 2 136 осіб;
- летальних випадків - 106;
- одужали - 1 734 особи;
- зроблено тестувань за добу - 23 227 (в тому числі методом ПЛР - 15 115, методом ІФА - 2 011, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 6 101).
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадки зареєстровано у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 1 406 800 осіб;
- одужали - 1 198 254;
- летальних випадків - 27 128;
- проведено ПЛР-тестів - 7 141 341.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в світі станом на неділю вже зробили понад 299 млн щеплень від коронавірусу. При цьому кампанія з вакцинації почалася в 111 країнах, а за кількістю вакцинованих лідирує США.
У той же час Всесвітня організації охорони здоров'я закликала виробників вакцини відмовитися від патентів, щоб інші країни могли виробляти і продавати її дешеві варіанти.