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В Украине еще почти 5 600 случаев COVID. Более 2 000 человек госпитализировали

Новина українською → Киев, Понедельник 08 марта 2021 08:31
В Украине еще почти 5 600 случаев COVID. Более 2 000 человек госпитализировали Фото: в Украине тысячи новых случаев COVID (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 8 марта зафиксировано еще почти 5 600 новых случаев коронавируса в Украине. При этом более 2 000 пациентов госпитализировали.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сообщается, что выявлено еще 5 572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За минувшие сутки:

  • госпитализировали - 2 136 человек;
  • летальных случаев - 106;
  • выздоровели - 1 734 человека;
  • сделано тестирований за сутки - 23 227 (в том числе методом ПЦР - 15 115, методом ИФА - 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6 101).

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случая зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирского (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

  • За все время пандемии в Украине:
  • заболели - 1 406 800 человек;
  • выздоровели - 1 198 254;
  • летальных случаев - 27 128;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 141 341.

Напомним, ранее сообщалось, что в мире по состоянию на воскресенье уже сделали более 299 млн прививок от коронавируса. При этом кампания по вакцинации началась в 111 странах, а по количеству вакцинированных лидирует США.

В то же время Всемирная организации здравоохранения призвала производителей вакцины отказаться от патентов, чтобы другие страны могли производить и продавать ее дешевые варианты.

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