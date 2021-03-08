В Украине еще почти 5 600 случаев COVID. Более 2 000 человек госпитализировали
По состоянию на 8 марта зафиксировано еще почти 5 600 новых случаев коронавируса в Украине. При этом более 2 000 пациентов госпитализировали.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Сообщается, что выявлено еще 5 572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
За минувшие сутки:
- госпитализировали - 2 136 человек;
- летальных случаев - 106;
- выздоровели - 1 734 человека;
- сделано тестирований за сутки - 23 227 (в том числе методом ПЦР - 15 115, методом ИФА - 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6 101).
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случая зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирского (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.
- За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 406 800 человек;
- выздоровели - 1 198 254;
- летальных случаев - 27 128;
- проведено ПЦР-тестов - 7 141 341.
Напомним, ранее сообщалось, что в мире по состоянию на воскресенье уже сделали более 299 млн прививок от коронавируса. При этом кампания по вакцинации началась в 111 странах, а по количеству вакцинированных лидирует США.
В то же время Всемирная организации здравоохранения призвала производителей вакцины отказаться от патентов, чтобы другие страны могли производить и продавать ее дешевые варианты.