В Україні ще майже 5 000 нових випадків коронавірусу

Станом на 9 січня виявлено ще майже 5 000 нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому добова кількість тестувань впала до 26 500.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, за добу в Україні зафіксували 4 846 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 168 дітей і 176 медиків.

За минулу добу:

госпіталізовано - 2 411 осіб;

летальних випадків - 80;

одужали - 7 961 осіб;

проведено тестувань - 26 494 (в тому числі методом ПЛР - 18635, методом ІФА - 7859).

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.

З початку пандемії в Україні захворіли понад 1,11 млн осіб, одужали понад 786 000, померло 19 668.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна просить Європейський союз допомогти з поставками COVID-вакцини. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, без європейської допомоги вакцина з'явиться в Україні не раніше березня.

При цьому Степанов зазначає, що перші поставки вакцини до України для проведення масової вакцинації очікуються в лютому.