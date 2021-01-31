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В Україні ще 3 177 випадків COVID та майже 2 000 госпіталізованих

Новость на русском → Київ, Неділя 31 січня 2021 08:20
В Україні ще 3 177 випадків COVID та майже 2 000 госпіталізованих Фото: в Україні знижується захворюваність COVID-19 (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

станом на 31 січня виявлено ще 3 177 випадків коронавіруса в Україні. За минулу добу госпіталізували майже 2 000 осіб.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Повідомляється, що вчора було зафіксовано 79 летальних випадків у пацієнтів з COVID-19. Одужали 4 126 осіб. Лабораторії провели 19 059 тестувань (в тому числі методом ПЛР - 15 042, методом ІФА - 4017).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 1 219 455 осіб;
  • одужали - 1 018 784;
  • летальних випадків - 22 707;
  • проведено ПЛР-тестів - 6 248 002.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м Київ (215), Житомирській (205) та Київській (193) областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в лютому отримає понад 100 тисяч доз вакцини Pfizer. Ця партія буде розподілена для вакцинації медиків, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив, що наступного тижня буде оголошено про нові контракти з виробниками вакцин. РБК-Україна писало, що Україна потребує закупівлі 15 млн доз вакцини від коронавірусу.

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