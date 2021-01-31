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В Украине еще 3 177 случаев COVID и почти 2 000 госпитализированных

Новина українською → Киев, Воскресенье 31 января 2021 08:20
В Украине еще 3 177 случаев COVID и почти 2 000 госпитализированных Фото: в Украине снижается заболеваемость COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 31 января выявлено еще 3 177 случаев коронавируса в Украине. За минувшие сутки госпитализировали почти 2 000 человек.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сообщается, что вчера было зафиксировано 79 летальных случаев у пациентов с COVID-19. Выздоровели 4 126 человек. Лаборатории провели 19 059 тестирований (в том числе методом ПЦР - 15 042, методом ИФА - 4017).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 219 455 человек;
  • выздоровели - 1 018 784;
  • летальных случаев - 22 707;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 248 002.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), г. Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в феврале получит более 100 тысяч доз вакцины Pfizer. Эта партия будет распределена для вакцинации медиков, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов объявил, что на следующей неделе будет объявлено о новых контрактах с производителями вакцин. РБК-Украина писало, что Украина нуждается в закупке 15 млн доз вакцины от коронавируса.

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