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В Україні не будуть скасовувати жорсткий карантин, попри спад COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я не буде ініціювати скасування жорсткого карантину в Україні, попри зниження захворюваності на COVID-19. Жорсткий карантин запланований в країні в період з 8 по 24 січня.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, жорсткий карантин необхідний, щоб максимально знизити навантаження на медичну систему країни до кінця січня. У цей період в Україні очікується зростання захворюваності на грип.

"Хворі на грип мають в основному такі ж ускладнення, як і хворі COVID-19. Для нас дуже важливо підійти до збільшення числа хворих на грип з максимально зниженим навантаженням на медичну систему. Тому в проведення жорсткого карантину з 8 по 24 січня ми не збираємося вносити зміни ", - сказав Степанов.

Нагадаємо, В Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Відзначимо, за минулу добу в Україні зафіксували мінімальний показник нових випадків COVID-19 з початку жовтня - заразилися 4 385 осіб.

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