В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені майже на 70%

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені вже на 68,8%. Всього введено 40 987 таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найгірша ситуація із завантаженістю лікарень спостерігається в Полтавській (91,7%), Житомирській (85,8%) та Івано-Франківській (81,4%) областях, а також в Києві (78,3%). Єдиним регіоном, де вільно понад 50% ліжок, є Черкаська область (45%).

Також у всіх регіонах України перевищено показник захворюваності COVID-19. В середньому цей показник по країні становить 267,8 при нормі в 40. Найгірша ситуація в Чернівецькій області (533,5). Найкраща - в Кіровоградській області (111,5). У Києві цей показник становить 277,4.

Таким чином жоден регіон країни не готовий до ослаблення карантину.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 8899 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд. Найбільше заражень до Києва, Харківської, Хмельницької, Донецької та Житомирської областях.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я готується до розгортання госпіталю для хворих коронавірусів в столичному Палаці спорту.