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В Україні з 1 січня дозволять міняти по батькові з 14 років

Новость на русском → Україна, Середа 02 грудня 2020 10:44
В Україні з 1 січня дозволять міняти по батькові з 14 років Фото: паспорт (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні з 1 січня 2021 року дозволять міняти по батькові з 14 років. Відповідний закон набере чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ 28 листопада опублікували у виданні "Голос України".

Раніше змінити по батькові можна було тільки в разі, якщо батько змінив своє ім'я або якщо відомості про нього як про батька дитини виключили з актового запису про її народження.

Закон встановлює, що:

  • змінити по батькові можна буде особам з 16 років;
  • змінити по батькові з 14 років можна тільки за згодою батьків;
  • якщо над 14-річною дитиною встановлено опіку, зміна прізвища, власного імені та по батькові можлива за згодою опікуна;
  • якщо один з батьків буде проти зміни по батькові дитини, питання може вирішувати орган опіки та піклування або суд; при цьому при вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини і інші обставини, які засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла цей закон у другому читанні на початку листопада.

Як писало РБК-Україна, на початку червня відповідний законопроект №2450 ВР схвалила в першому читанні.

Так, парламент попереднього скликання відхилив закон про право на зміну по батькові, за що проголосували 284 депутати.

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