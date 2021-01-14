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Україна збільшить потужність теле- і радіомовлення на Донбасі

Новость на русском → Київ, Четвер 14 січня 2021 15:51
Україна збільшить потужність теле- і радіомовлення на Донбасі Фото: телевишка (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)
Автор: РБК-Україна

Україна має намір збільшити потужність теле- і радіомовлення на окупований Донбас. Більш потужні передавачі встановлять на лінії розмежування.

Про це йдеться в повідомленні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Повідомляється, що сьогодні Нацрада задовольнила прохання Національної громадської телерадіокомпанії України щодо збільшення потужностей передавачів на чотирьох частотах в місті Гірник Донецької області.

Згідно з ухваленим рішенням, будуть використовуватися більш потужні передавачі на таких частотах: 90,7 МГц - "Українське радіо", 95,3 МГц - "Радіо Промінь", 95,7 МГц - "Голос Донбасу", 102,6 МГц - Радіо Культура".

Крім того, телеканалу "Перший західний" продовжили ліцензію на мовлення в селі Бахмутівка Новоайдарського району Луганської області.

Нагадаємо, раніше Україна запустила телеканал "Дім", який мовить на окуповані території. Телеканал транслює програми українською та російською мовою.

Також раніше правозахисники заявляли, що в окупованому Криму "глушать" українські радіостанції.

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