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Украина увеличит мощность теле- и радиовещания на Донбассе

Новина українською → Киев, Четверг 14 января 2021 15:51
Украина увеличит мощность теле- и радиовещания на Донбассе Фото: телевышка (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)
Автор: РБК-Украина

Украина намерена увеличить мощность теле- и радиовещания на оккупированный Донбасс. Более мощные передатчики установят на линии разграничения.

Об этом говорится в сообщении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Сообщается, что сегодня Нацсовет удовлетворил просьбу Национальной общественной телерадиокомпании Украины по увеличению мощностей передатчиков на четырех частотах в городе Горняк Донецкой области.

Согласно принятому решению, будут использоваться более мощные передатчики на таких частотах: 90,7 МГц - "Украинское радио", 95,3 МГц - "Радіо Промінь", 95,7 МГц - "Голос Донбасса", 102,6 МГц - "Радио Культура".

Кроме того, телеканалу "Первый западный" продлили лицензию на вещание в селе Бахмутовка Новоайдарского района Луганской области.

Напомним, ранее Украина запустила телеканал "Дом", который вещает на оккупированные территории. Телеканал транслирует программы на украинском и русском языке.

Также ранее правозащитники заявляли, что в оккупированном Крыму "глушат" украинские радиостанции.

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