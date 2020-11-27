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Україна посилить моніторинг можливої появи коронавірусу у норок

Новость на русском → Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 16:15
Україна посилить моніторинг можливої появи коронавірусу у норок Фото: Україна має намір запобігти коронавірус у норок (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Україна найближчим часом посилить моніторинг ситуації щодо можливої появи коронавірусу у норок. Заходи контролю обговорять на нараді з представниками профільних асоціацій та бізнесу.

Про це заявила голова Держспоживслужби України Владислава Магалецька, передає урядовий портал.

Повідомляється, що на норкових фермах буде організований моніторинг можливої захворюваності. За словами Магалецької, за результатами моніторингу будуть вживатися заходи щодо мінімізації ризиків поширення захворювання. Крім того, організують лабораторні дослідження норок на SARS-CoV-2 на основі європейського досвіду.

"Звертаюся до всіх: не йдеться про масові вбивства тварин, закриття ферм або корупційні перевірки... Ніхто не буде створювати проблеми там, де їх немає. Але держава повинна контролювати ситуацію", - заявила вона.

Нагадаємо, вперше коронавірус у норок виявили в Данії. Як з'ясувалося, цей вірус мутував. У зв'язку з виявленими випадками в країні знищили майже все поголів'я норок.

Також раніше повідомлялося, що перший випадок коронавірусу у норок виявили в Польщі.

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