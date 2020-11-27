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Украина усилит мониторинг возможного появления коронавируса у норок

Новина українською → Киев, Пятница 27 ноября 2020 16:15
Украина усилит мониторинг возможного появления коронавируса у норок Фото: Украина намерена предотвратить коронавирус у норок (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Украина в ближайшее время усилит мониторинг ситуации относительно возможного появления коронавируса у норок. Меры контроля обсудят на совещании с представителями профильных ассоциаций и бизнеса.

Об этом заявила глава Госпотребслужбы Украины Владислава Магалецкая, передает правительственный портал.

Сообщается, что на норковых фермах будет организован мониторинг возможной заболеваемости. По словам Магалецкой, по результатам мониторинга будут приниматься меры по минимизации рисков распространения заболевания. Кроме того, организуют лабораторные исследования норок на SARS-CoV-2 на основе европейского опыта.

"Обращаюсь ко всем: речь не идет о массовых убийствах животных, закрытии ферм или коррупционных проверках... Никто не будет создавать проблемы там, где их нет. Но государство должно контролировать ситуацию", - заявила она.

Напомним, впервые коронавирус у норок выявили в Дании. Как выяснилось, этот вирус мутировал. В связи с выявленными случаями в стране уничтожили почти все поголовье норок.

Также ранее сообщалось, что первый случай коронавируса у норок выявили в Польше.

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