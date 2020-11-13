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Україна скоротила перелік країн "червоної зони": список

Новость на русском → Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 18:26
Україна скоротила перелік країн "червоної зони": список Фото: список червоних країн скоротився до 45 (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна скоротила перелік країн так званої "червоної зони". На сьогодні до нього входять 45 країн, що на одну менше у порівнянні з минулим тижнем.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що список "червоних країн" скоротився до 45, відповідно, у "зеленій зоні" тепер перебувають 148 країн (в тому числі Україна).До другого списку в порівнянні з минулим тижнем перейшла Аргентина.

У "червоній зоні" залишаються популярні серед українців: Польща, Грузія, Хорватія, Австрія, США, Великобританія, Франція, Швейцарія, Іспанія, Італія, Бельгія, Чорногорія, Нідерланди, Словаччина, Чехія, Вірменія, Португалія, Угорщина, Болгарія, Румунія, Швеція.

У "зеленій зоні" залишаються: Німеччина, Молдова, Греція, Росія, Бразилія, Білорусь, Туніс, Ізраїль, Казахстан, Туреччина, Єгипет, Естонія, Азербайджан.

Фото: списки країн "червоної" та "зеленої" зони

Відзначимо, при поверненні з "червоних країн" необхідно проходити самоізоляцію або робити тест на COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина змінила умови перетину кордону для українців.

Раніше також стало відомо, що Білорусь закрила кордон для громадян України.

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