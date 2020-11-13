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Украина сократила перечень стран "красной зоны": список

Новина українською → Киев, Пятница 13 ноября 2020 18:26
Украина сократила перечень стран "красной зоны": список Фото: список красных стран сократился до 45 (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина сократила перечень стран так называемой "красной зоны". На сегодня в него входят 45 стран, что на одну меньше по сравнению с прошлой неделей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

Сообщается, что список "красных стран" сократился до 45, соответственно, в "зеленой зоне" теперь находятся 148 стран (в том числе Украина). Во второй список по сравнению с минувшей неделей перешла Аргентина.

В "красной зоне" остаются популярные у украинцев: Польша, Грузия, Хорватия, Австрия, США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Италия, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Словакия, Чехия, Армения, Португалия, Венгрия, Болгария, Румыния, Швеция.

В "зеленой зоне" остаются: Германия, Молдова, Греция, Россия, Бразилия, Беларусь, Тунис, Израиль, Казахстан, Турция, Египет, Эстония, Азербайджан.

Фото: списки стран "красной" и "зеленой" зоны

Отметим, при возвращении из "красных стран" необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия изменила условия пересечения границы для украинцев.

Ранее также стало известно, что Беларусь закрыла границу для граждан Украины.

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