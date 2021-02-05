Україна дозволила екстрене застосування COVID-вакцин AstraZeneca і Novavax

Україна дозволила екстрене застосування вакцин від коронавірусу AstraZeneca і Novavax. Поставка вакцин розпочнеться вже у лютому.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у Facebook.

"Ми отримали дозвіл на екстрену медичне застосування вакцин, тому надходження почнеться вже в цьому місяці", - написав він.

При цьому міністр нагадав, що вакцинація в Україні буде проходити тільки безпечними препаратами.

Зазначимо, імовірно, Україна може отримати ще вакцину китайської компанії Sinovac, з якої вже підписали контракт майже на 2 млн доз.

Нагадаємо, сьогодні уряд України домовилося про постачання вакцин AstraZeneca і Novavax. За словами Степанова, Україна отримає 12 млн доз вакцин, починаючи з лютого.

Крім того, раніше Степанов заявляв, що Україна отримає препарати для вакцинації від COVID не менше трьох або чотирьох виробників.

Додамо, що американська компанія Pfizer найближчим часом подасть документи на реєстрацію своєї вакцини в Україні. Очікується, що саме ця вакцина буде першою доставлена в Україну в рамках механізму COVAX.