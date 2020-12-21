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Україна розробила комбінований ПЛР-тест для виявлення COVID та грипу

Новость на русском → Київ, Понеділок 21 грудня 2020 14:13
Україна розробила комбінований ПЛР-тест для виявлення COVID та грипу Фото: новітні тест-системи (facebook.com/IMBGNASU)
Автор: РБК-Україна

Українські вчені розробили комбінований ПЛР-тест, яким одночасно можна виявити COVID і два штами вірусу грипу. Тривалість проведення такого тесту становить близько 6 годин.

Про це йдеться в повідомленні Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України у Facebook.

За словами директора інституту Михайла Тукала, нові ПЛР-тести перевірені на зразках від пацієнтів, у яких підтвердився COVID-19. Він також розраховує, що МОЗ буде зацікавлений в закупівлі таких тестів.

"Між тим вчені нашого інституту завершують розробку тесту, який дозволить в процесі одного аналізу визначити наявність в організмі людини відразу п'яти вірусів, зокрема, дуже підступних щодо дітей - риновірусу і кору", - додав Тукало.

Відзначимо, в січні 2020 Інститут молекулярної біології і генетики першим в Україні розробив і сертифікував тест-системи для діагностики коронавірусу. Завдяки цим тестам було виявлено перший випадок COVID-19 у країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПЦР-тест на COVID-19 може бути позитивним ще місяць після одужання.

Зазначимо, ПЛР залишається головним методом виявлення COVID-19 в Україні.

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