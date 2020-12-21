Украина разработала комбинированный ПЦР-тест для выявления COVID и гриппа

Украинские ученые разработали комбинированный ПЦР-тест, которым одновременно можно выявить COVID и два штамма вируса гриппа. Продолжительность проведения такого теста составляет около 6 часов.

Об этом говорится в сообщении Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины в Facebook.

По словам директора института Михаила Тукало, новые ПЦР-тесты проверены на образцах от пациентов, у которых подтвердился COVID-19. Он также рассчитывает, что Минздрав будет заинтересован в закупке таких тестов.

"Между тем ученые нашего института завершают разработку теста, который позволит в процессе одного анализа определить наличие в организме человека сразу пяти вирусов, в частности, очень коварных отношении детей - риновируса и кори", - добавил Тукало.

Отметим, в январе 2020 Институт молекулярной биологии и генетики первым в Украине разработал и сертифицировал тест-системы для диагностики коронавируса. Благодаря этим тестам был выявлен первый случай COVID-19 в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что ПЦР-тест на COVID-19 может быть положительным еще месяц после выздоровления.

Отметим, ПЦР остается главным методом выявления COVID-19 в Украине.