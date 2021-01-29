Україна розширила список країн "червоної зони": що змінилося

Україна відновила список країн "червоної" зони через пандемію коронавірусу. У порівнянні з минулим тижнем список розширили на 6 країн.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Так, в "червоному" списку зараз перебувають 74 країни. Список поповнили Сент-Люсія, Домініканська республіка, Кабо-Верде, Перу, Барбадос, Мексика і Парагвай. При цьому Есватини зі списку виключили.

Також в "червоній" зоні залишаються такі популярні для українців країни, як Польща, Угорщина, Хорватія, Словаччина, Російська Федерація, Німеччина, Італія, Франція, США, Канада та велика Британія.

Відзначимо, в "червону" зону потрапляють ті країни, де захворюваність COVID-19 вище, ніж в Україні. Після приїзду з цих країн потрібно піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою програми "Вдома" або протягом доби зробити ПЛР-тест. При негативному тесті самоізоляція не потрібна. Також самоізоляцію можна скасувати, зробивши ПЛР-тест і отримавши негативний результат за 48 годин до в'їзду в Україну.

Раніше РБК-Україна писало, що Польща спростила в'їзд в країну для українців. Тепер з України можна в'їхати в Польщу без карантину.

Також повідомлялося, що минулого тижня Шрі-Ланка відкрила небо для туристів зі всіх країн.