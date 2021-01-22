Україна розширила список країн "червоної зони": що змінилося

Україна через пандемію COVID-19 розширила список країн так званої "червоної зони". Порівняно з минулим тижнем таких країн стало на дві більше.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, "червону зону" поповнили Сент-Вінсент і Гренадіни (країна в Карибському басейні) і південноамериканський Сурінам. Зараз до неї входять 66 країн.

Також в цій зоні залишаються популярні серед українців Польща, Угорщина, Хорватія, Словаччина, Російська Федерація, Німеччина, Італія, Франція, США, Канада і Великобританія.

Фото: країни "червоної зони" (moz.gov.ua)

У "червоній зоні" знаходяться ті країни, де захворюваність COVID-19 вище, ніж в Україні. Після приїзду з цих країн треба йти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою програми "Вдома" або протягом доби зробити ПЛР-тест. При негативному тесті самоізоляція не потрібна. Можна приїхати і з готовим тестом, але він має бути зроблений не раніше ніж за 48 годин до в'їзду в Україну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський союз оновить епідеміологічну мапу країн і введе "темно-червону зону". У цій зоні будуть країни з найскладнішою ситуацією.

Також повідомлялося, що ЄС планує ввести нові обмеження для туристів.