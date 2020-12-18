Україна розширила список країн "червоної зони"

У п'ятницю, 18 грудня, Україна в черговий раз оновила перелік країн "червоної зони". У порівнянні з минулим тижнем, його поповнили вісім країн.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

У списку країн "червоної зони" увійшли Данія, Словаччина, Туреччина, Вірменія, Латвія, Естонія, Італія та Боснія і Герцеговина.

Відзначимо, в "червону зону" потрапляють ті країни, в яких захворюваність COVID-19 вище, ніж в Україні.

По поверненню з цих країн в Україну необхідно піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою програми "Вдома" або протягом доби зробити ПЛР-тест. У разі негативного результату самоізоляція не потрібна. Також можна приїхати з готовим тістом, зробленої не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Нагадаємо, вчора Євросоюз оновив список країн, громадяни яких зможуть вільно потрапити на територію ЄС. Україна до цього списку не потрапила.

Крім того, Грузія продовжила обмеження на регулярне міжнародне авіасполучення до 31 січня наступного року.

Додамо, що Швеція продовжила обмеження на в'їзд для громадян не з держав ЄС до 31 березня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що іспанський острів Тенеріфе закриває кордон для туристів з 18 грудня. Там вводиться комендантська година.