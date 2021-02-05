Україна знову розширила перелік країн "червоної зони": що змінилося

Станом на 5 лютого 2021 року Україна знову розширила перелік країн "червоної зони". На сьогодні до нього входять 80 країн порівняно з 74 тижнем раніше.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, одна країна в порівнянні з минулим тижнем перейшла в "зелений список" - Суринам.

Проте "червону зону" поповнили Намібія, Ботсвана, Молдова, Кувейт, Малайзія, Мальдіви і Есватіні. Крім того, в цій зоні знаходяться популярні серед українців Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Чехія, Російська Федерація, Німеччина, Британія і так далі.

Фото: новий список країн "червоної зони"

"Червона зона" означає, що в цій країні захворюваність COVID-19 вище, ніж в Україні. І після повернення з таких країн треба піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою додатку "Вдома" або оперативно протягом доби зробити ПЛР-тест.

При негативному тесті самоізоляція не потрібна. Також самоізоляцію можна скасувати, якщо є негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 48 годин до в'їзду в Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чехія змінила порядок надання тестів на COVID-19 та проходження самоізоляції для приїжджих.

Також повідомлялося, що ЄС ввів нову "темно-червону" зону COVID-19, і РБК-Україна розбиралося, що це означає.