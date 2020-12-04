Україна отримає прискорений доступ до вакцини від COVID-19: Рада прийняла закон

Верховна рада схвалила за основу і в цілому законопроект, який дає можливість прискорити доступ до вакцини від COVID-19. Йдеться про законопроект №4314.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 270 парламентаріїв.

Закон дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти COVID-19.

Документ буде діяти протягом періоду карантину, встановленого Кабінетом міністрів через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, раніше комітет парламенту з питань здоров'я нації рекомендував Раді підтримати законопроект, який дає можливість прискорити доступ до вакцини від COVID-19. На думку голови парламентського комітету ВР Михайла Радуцького, прийняття законопроекту зменшить навантаження на систему охорони здоров'я.

Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що вакцина від коронавірусної хвороби в Україні повинна з'явитися у кінці першого - на початку другого кварталу 2021 року.

Відзначимо також, Степанов також заявив, що в державному бюджеті на 2021 рік треба закласти 15,1 млрд гривень на вакцинацію від COVID-19.

Так, Британія стала першою країною у світі, яка отримала вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Перші дози вакцини вже почали прибувати в державу.