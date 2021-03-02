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Україна отримає 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca від COVAX

Автор: Дмитро Левицький

Міжнародний альянс GAVI назвав розмір першої партії вакцини від коронавірусу для України в рамках механізму COVAX. В рамках першої партії в Україну надійде близько понад 1,8 мільйона доз вакцин компаній Pfizer та AstraZeneca.

Про це йдеться в заяві GAVI.

Згідно з даними альянсу, в Україну прибуде 1 776 000 доз вакцини AstraZeneca, а не 2 215 200, як планувалося спочатку. Розмір першої партії вакцини Pfizer складе 177 тисяч доз.

Як відомо, Україна опинилася серед країн, які першими отримають першу партію вакцин від коронавірусу в рамках механізму COVAX. Цю вакцину Україна отримає безкоштовно.

Нагадаємо, COVAX планує до кінця травня розподілити 237 млн доз вакцини AstraZeneca по всьому світу.

Додамо, нещодавно в організації UNICEF розповіли, коли вакцина по COVAX приїде в Україну.

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Новини України Українавакцина від коронавірусу
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