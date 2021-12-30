Україна повністю перейшла в "жовту" зону карантину

Вся Україна сьогодні перебуває у "жовтій" зоні. У всіх регіонах показники поширення коронавірусу у нормі. Тільки у Донецькій та Чернігівській областях трішки перевищує показник виявлення нових випадків.

Разом з тим, Херсонська області взагалі відповідає "зеленій" зоні. Втім, як пояснили в Київській школі економіки, регіон не може перейти в цю зону, бо це прерогатива всіх областей. А наразі тільки одна область може перейти у "зелену" зону.

Обмеження "жовтої" зони

У регіонах, які перейшли в "жовту" зону карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.

У "жовтій" зоні карантину забороняється:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;

проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.