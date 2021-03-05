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Україна першою в світі навчилась прогнозувати ускладнення при COVID за аналізом крові

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 08:56
Україна першою в світі навчилась прогнозувати ускладнення при COVID за аналізом крові Фото: в Україні зможуть прогнозувати ускладнення при COVID (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українські вчені першими у світі довели зв'язок між рівнем позаклітинної ДНК у крові та тяжкістю захворювання на COVID-19. Такий прогностичний критерій необхідний лікарям для того, щоб прогнозувати, як буде розвиватися хвороба у конкретного пацієнта.

Про це заявив завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця НАН України Віктор Досенко, передає прес-служба НАН.

За його словами, на сьогодні лікарі не можуть прогнозувати, як COVID-19 розвиватиметься у конкретного пацієнта. Зокрема, незрозуміло, чому один пацієнт одужує за 7-10 днів, а інший - може потрапити в залежність від кисню.

"Тому всім лікарям вкрай потрібен якийсь прогностичний критерій. Мені приємно повідомити: ми припустили, що саме рівень позаклітинної ДНК і є прогностичним критерієм (чим вищий він, то гірше прогноз), і довели це, до речі, першими в світі", - зазначив Досенко.

Він зазначив, що при госпіталізації у пацієнтів, що були в різному стані, брали кров для визначення рівня позаклітинної ДНК. І днями вже отримали остаточні результати.

"... все, що треба людям, щоб буквально в перший день хвороби передбачити, наскільки важким буде її перебіг і, відповідно, які препарати слід приймати, - здати кров на визначення рівня позаклітинної ДНК", - додав Досенко.

Нагадаємо, до цього вчені виявили зв'язок важкої форми COVID-19 з чотирма захворюваннями.

Відзначимо, напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що розробка української вакцини від COVID триває.

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