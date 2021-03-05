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Украина первой в мире научилась прогнозировать осложнения при COVID по анализу крови

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 08:56
Украина первой в мире научилась прогнозировать осложнения при COVID по анализу крови Фото: в Украине смогут прогнозировать осложнения при COVID (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинские ученые первыми в мире доказали связь между уровнем внеклеточной ДНК в крови и тяжестью заболевания COVID-19. Такой прогностический критерий необходим врачам для того, чтобы прогнозировать, как будет развиваться болезнь у конкретного пациента.

Об этом заявил заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАН Украины Виктор Досенко, передает пресс-служба НАН.

По его словам, на сегодня врачи не могут прогнозировать, как COVID-19 будет развиваться у конкретного пациента. В частности, непонятно, почему один пациент выздоравливает за 7-10 дней, а другой - может попасть в зависимость от кислорода

"Поэтому всем врачам крайне нужен какой-то прогностический критерий. Мне приятно сообщить: мы предположили, что именно уровень внеклеточной ДНК и является прогностическим критерием (чем выше он, то хуже прогноз), и доказали это, кстати, первыми в мире", - отметил Досенко.

Он отметил, что при госпитализации у пациентов, который были в разном состоянии, брали кровь для определения уровня внеклеточной ДНК. И на днях уже получили окончательные результаты.

"… все, что нужно людям, чтобы буквально в первый день болезни предсказать, насколько тяжелым будет ее течение и, соответственно, какие препараты следует принимать, - сдать кровь на определение уровня внеклеточной ДНК", - добавил Досенко.

Напомним, до этого ученые выявили связь тяжелой формы COVID-19 с четырьмя заболеваниями.

Отметим, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что разработка украинской вакцины от COVID продолжается.

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