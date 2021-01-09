Україна очікує в лютому перші поставки вакцини для масової вакцинації, - Степанов

Перші поставки вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються в лютому. Договір укладено з китайської фармкомпанією Sinovac Biotech.

Про це заявив в інтерв'ю виданню "Настоящее время" міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він зазначив, що Україна в своєму плані вакцинації не збирається використовувати російську вакцину.

"Ми уклали договір на поставку вакцини, виробленої китайської фармкомпанією Sinovac Biotech – це один з найбільших виробників вакцин у світі. Також ми ведемо переговори з іншими компаніями, вони вже практично завершилися – йде технічний процес узгодження самого договору. Каменем спотикання у нас були саме терміни поставки вакцин", - сказав міністр.

Він додав, що вакцинація населення буде відбуватися в п'ять етапів.

"На першому етапі, де у нас 355 тисяч, - це медичні працівники, перш за все працюють у лікарнях, які надають допомогу хворим з COVID-19. Це люди, які перебувають у спеціалізованих установах, таких як будинки для престарілих. Тобто найбільш підвладна ризику категорія населення. На другому етапі приєднуються людиу ж за професійними групами ризику, за віком, що мають різні захворювання", - додав Степанов.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна в короткий термін почне масштабну вакцинацію від COVID завдяки постачанням вакцини китайської компанії Sinovac Biotech.

РБК-Україна писало, що Україна направила Європейської комісії лист з проханням допомогти з постачаннями вакцини від COVID.