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Україна може обмежити польоти в Британію, - джерело

Новость на русском → Київ, Понеділок 21 грудня 2020 11:25
Україна може обмежити польоти в Британію, - джерело Фото: літак (freepik)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

У Великій Британії спалах нового виду коронавірусу, ряд країн обмежили польоти в цю країну. Україна також розглядає таку можливість.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в уряді.

За словами співрозмовника видання, зараз вивчають ситуацію.

"Не виключено, що буде обмеження польотів", - повідомило джерело.

Зазначимо, через новий COVID-19 польоти тимчасово обмежили Італія, Німеччина, Болгарія, Ірландія, Литва, Латвія і Фінляндія.

Також прес-секретар польського уряду Петро Мюллер повідомив, що Польща починаючи з півночі 22 грудня припиняє авіасполучення з Великобританією.

На даний момент, коронавірус з Британії підтвердили в Нідерландах, ПАР, Данії, Австралії, Італії.

Нагадаємо, надзвичайний комітет уряду Великобританії збереться на термінове засідання через новий штамм коронавірусу. Вирішуватимуть питання щодо обмеження транспортного сполучення з королівством для ряду країн.

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