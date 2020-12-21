ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина может ограничить полеты в Британию, - источник

Новина українською → Киев, Понедельник 21 декабря 2020 11:25
Украина может ограничить полеты в Британию, - источник Фото: самолет (freepik)
Автор: Марианна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

В Великобритании вспышка нового вида коронавируса, ряд стран ограничили полеты в эту страну. Украина также рассматривает такую возможность.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в правительстве.

По словам собеседника издания, сейчас изучают ситуацию.

"Не исключено, что будет ограничение полетов", - сообщил источник.

Отметим, из-за нового COVID-19 полеты временно ограничили Италия, Германия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия и Финляндия.

Также пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что Польша начиная с полуночи 22 декабря приостанавливает авиасообщение с Великобританией.

На данный момент, коронавирус из Британии подтвердили в Нидерландах, ЮАР, Дании, Австралии, Италии.

Напомним, чрезвычайный комитет правительства Великобритании соберется на срочное заседание из-за нового штамма коронавируса. Будут решать вопрос относительно ограничения транспортного сообщения с королевством для ряда стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Кабинет Министров Украины Великобритания авиасообщение Коронавирус
NEWS
Новый COVID-19 выявили еще в четырех странах, ВОЗ призывает усилить контроль
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Новый COVID-19 выявили еще в четырех странах, ВОЗ призывает усилить контроль
DAILY
Запутанные отношения. Что происходит между Зеленским и Коломойским
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запутанные отношения. Что происходит между Зеленским и Коломойским