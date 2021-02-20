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Україна однією з перших у світі отримає вакцину від COVID з Індії

Новость на русском → Київ, Субота 20 лютого 2021 17:34
Україна однією з перших у світі отримає вакцину від COVID з Індії Фото: вакцина від COVID (Russell Cheyne - WPA Pool/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від COVID, вироблену в Індії. Поставка першої партії об'ємом 500 000 доз очікується в лютому.

Про це у Facebook повідомило посольство Індії в Україні.

Повідомляється, що найближчим часом з Індії до України буде доставлено першу партію вакцини Covishield виробництва Serum Institute India. Зазначимо, це назва британсько-шведської вакцини AstraZeneca на індійському ринку.

Також у посольстві зазначили, що особисті прохання українського президента Володимира Зеленського та постійні контакти з Міністерством охорони здоров'я дозволили Україні стати однією з перших країн, які отримають вакцину з Індії в лютому.

"В майбутньому очікується поставка більшої кількості вакцин, вироблених в Індії, по мірі нарощування виробництва, щоб забезпечити добробут всіх українців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вилетів до Індії на переговори щодо постачання вакцин від коронавірусу для українців.

Зазначимо, вакцина AstraZeneca очікується в Україні вже найближчими днями.

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