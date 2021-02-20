Україна однією з перших у світі отримає вакцину від COVID з Індії

Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від COVID , вироблену в Індії. Поставка першої партії об'ємом 500 000 доз очікується в лютому.

Про це у Facebook повідомило посольство Індії в Україні.

Повідомляється, що найближчим часом з Індії до України буде доставлено першу партію вакцини Covishield виробництва Serum Institute India. Зазначимо, це назва британсько-шведської вакцини AstraZeneca на індійському ринку.

Також у посольстві зазначили, що особисті прохання українського президента Володимира Зеленського та постійні контакти з Міністерством охорони здоров'я дозволили Україні стати однією з перших країн, які отримають вакцину з Індії в лютому.

"В майбутньому очікується поставка більшої кількості вакцин, вироблених в Індії, по мірі нарощування виробництва, щоб забезпечити добробут всіх українців", - йдеться в повідомленні.