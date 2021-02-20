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Украина одной из первых в мире получит вакцину от COVID из Индии

Новина українською → Киев, Суббота 20 февраля 2021 17:34
Украина одной из первых в мире получит вакцину от COVID из Индии Фото: вакцина от COVID (Russell Cheyne - WPA Pool/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украина стала одной из первых стран в мире, которые получат вакцину от COVID, произведенную в Индии. Поставка первой партии объемом 500 000 доз ожидается в феврале.

Об этом в Facebook сообщило посольство Индии в Украине.

Сообщается, что в ближайшее время из Индии в Украину будет доставлена первая партия вакцины Covishield производства Serum Institute India. Отметим, это название британско-шведской вакцины AstraZeneca на индийском рынке.

Также в посольстве отметили, что личные просьбы украинского президента Владимира Зеленского и постоянные контакты с Министерством здравоохранения позволили Украине стать одной из первых стран, которые получат вакцину из Индии в феврале.

"В будущем ожидается поставка большего количества вакцин, произведенных в Индии, по мере наращивания производства, чтобы обеспечить благополучие всех украинцев", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры по поставкам вакцин от коронавируса для украинцев.

Отметим, вакцина AstraZeneca ожидается в Украине уже в ближайшие дни.

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