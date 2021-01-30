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Україна в лютому отримає понад 100 тисяч доз вакцини Pfizer

Автор: Олександр Білоус

Україна в лютому отримає 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Вакцина відразу буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Ляшко, ініціатива COVAX отримала заявки на першу хвилю від 72 країн, відібрано 18 країн, серед яких і Україна.

За даними прес-служби МОЗ, перша партія вакцин від COVID-19 в Україну прибуде в середині лютого.

Як зазначив Ляшко, в рамках ініціативи COVAX на початок 2021 року вже підписано контракти на 40 мільйонів доз вакцини Pfizer-BioNTech та 150 мільйонів доз AstraZeneca/Oxford, які будуть доступні для країн-учасниць глобального механізму вже в першому кварталі цього року.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні можлива ситуація, коли одночасно будуть доставлені вакцини Pfizer і китайська Sinovac. В першу чергу для вакцинації медпрацівників будуть використовувати Pfizer.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині січня 2021 року, лише 43% українців готові щепитися від коронавіруса, якщо вакцина буде безкоштовною. Не готові до такої вакцинації 52% громадян.

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