Україна не кидає у біді: розвідка показала відео спецоперації в Афганістані

Українські спецпризначенці провели в Афганістані спецоперацію по евакуації українців та іноземців. Головне управління розвідки опублікувало відео з уривками цієї спецоперації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ГУР .

На кадрах видно, як український спецназ супроводжує автомобілі з людьми до аеропорту Кабулу. Спецпризначенці проводили дії за межами аеропорту, на території, яку вже контролювали бойовики радикального руху "Талібан".

Жодна з інших евакуаційних місій, як зазначили в ГУР, не виходила за межі аеропорту. Цей вихід українських спецпризначенців дозволив швидко знайти та забрати максимально можливу кількість людей узгоджених на евакуацію.

"Нам вдалося досягнути приголомшеного результату - Україна посіла 8 місце за кількістю евакуйованих осіб серед Європейських країн - евакуйовано понад 700 осіб", - наголосили в розвідці.

Відео спецоперації в Афганістані: