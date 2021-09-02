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Україна не кидає у біді: розвідка показала відео спецоперації в Афганістані

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Кабул, Четвер 02 вересня 2021 20:19
Україна не кидає у біді: розвідка показала відео спецоперації в Афганістані Фото: українські спецпризначенці провели спецоперацію в Афганістані (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитро Левицький

Українські спецпризначенці провели в Афганістані спецоперацію по евакуації українців та іноземців. Головне управління розвідки опублікувало відео з уривками цієї спецоперації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ГУР.

На кадрах видно, як український спецназ супроводжує автомобілі з людьми до аеропорту Кабулу. Спецпризначенці проводили дії за межами аеропорту, на території, яку вже контролювали бойовики радикального руху "Талібан".

Жодна з інших евакуаційних місій, як зазначили в ГУР, не виходила за межі аеропорту. Цей вихід українських спецпризначенців дозволив швидко знайти та забрати максимально можливу кількість людей узгоджених на евакуацію.

"Нам вдалося досягнути приголомшеного результату - Україна посіла 8 місце за кількістю евакуйованих осіб серед Європейських країн - евакуйовано понад 700 осіб", - наголосили в розвідці.

Відео спецоперації в Афганістані:

Ексклюзивні кадри з евакуаційної місії спецпризначенців ГУР в Кабулі Рятувальна операція була здійснена...

Posted by Головне управління розвідки Міністерства оборони України on Thursday, September 2, 2021

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Афганистан Кабул Главное управление разведки
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