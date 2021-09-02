ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина не бросает в беде: разведка показала видео спецоперации в Афганистане

Новина українською →
Кабул, Четверг 02 сентября 2021 20:19
Украина не бросает в беде: разведка показала видео спецоперации в Афганистане Фото: украинские спецназовцы провели спецоперацию в Афганистане (фото twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские спецназовцы провели в Афганистане спецоперацию по эвакуации украинцев и иностранцев. Главное управление разведки опубликовало видео с отрывками этой спецоперации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГУР.

На кадрах видно, как украинский спецназ сопровождает автомобили с людьми в аэропорт Кабула. Спецназовцы проводили действия за пределами аэропорта, на территории, которую уже контролировали боевики радикального движения "Талибан".

Ни одна из других эвакуационных миссий, как отметили в ГУР, не выходила за пределы аэропорта. Этот выход украинских спецназовцев позволил быстро найти и забрать максимально возможное количество людей согласованных на эвакуацию.

"Нам удалось достичь ошеломленного результата - Украина заняла 8 место по количеству эвакуированных лиц среди Европейских стран - эвакуировано свыше 700 человек", - отметили в разведке.

Видео спецоперации в Афганистане:

В Кабуле спасательная операция была осуществлена...

Posted by Главное управление разведки Министерства обороны Украины on Thursday, September 2, 2021

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан Кабул Главное управление разведки
NEWS
Украина не бросает в беде: разведка показала видео спецоперации в Афганистане
Украина не бросает в беде: разведка показала видео спецоперации в Афганистане
DAILY
Андрей Ермак: Украина не останется без помощи США, если Россия пойдет на эскалацию
Милан Лелич, Владислав Красинский Андрей Ермак: Украина не останется без помощи США, если Россия пойдет на эскалацию