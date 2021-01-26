Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що Україна до 1 лютого очікує рішення COVAX по включенню до розподілу вакцин так званої першої хвилі. Наша держава подала всі необхідні документи для отримання.

Про це прем'єр-міністр сказав у ході свого виступу у Верховній раді.

"Україна подала вже всі необхідні документи для отримання вакцин першої хвилі. До 1 лютого очікуємо рішення COVAX щодо включення до розподілу в рамках першої хвилі. І в разі позитивного рішення отримаємо в лютому від 100 до 200 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer", - зазначив глава уряду.

Так, раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що глобальний механізм розподілу вакцин від коронавірусу COVAX може запуститися вже в лютому. Однак для цього необхідно завершити укладання угоди з фармацевтичною компанією Pfizer.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що Україна в лютому може отримати ще одну вакцину від коронавірусу. Незабаром має бути підписаний ще один контракт.

Як писало РБК-Україна, Україна буде закуповувати вакцину від коронавірусу через міжнародну компанію Crown Agents. У МОЗ пояснили зміну оператора щодо придбання вакцини неефективністю роботи держпідприємства "Медзакупівлі".