Рада провалила легалізацію обігу зброї

Верховна рада провалила закони про обіг зброї в Україні. Йдеться про законопроекти №4335 та №4335-1

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Що пропонував закон №4335

Документ визначає наступні категорії цивільної вогнепальної зброї:

А - автоматичну вогнепальну зброю;

В - гладкоствольну короткоствольну вогнепальну зброю (травматичне)

З - короткоствольну вогнепальну зброю;

D - довгоствольну вогнепальну гладкоствольну зброю;

Е - довгоствольну вогнепальну нарізну і комбіновану вогнепальну зброю.

Передбачено посвідчення власника зброї. У ньому будуть вказані категорії зброї, яку може придбати власник. На кожну одиницю зброї передбачений технічний паспорт. Він буде містити відомості про власника та серійний номер зброї.

Право на отримання посвідчення власника зброї мають дієздатні громадяни, які:

не мають медичних протипоказань;

не мають судимості, яка погашена або знята у встановленому законом порядку за злочинами, передбаченими розділами I-IV, VI, IX, XII-XV, XVII-ХХ Особливої ​​частини Кримінального кодексу (крім реабілітованих);

не притягувалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року по ряду статей Кодексу про адміністративні правопорушення.

У законі прописане обов'язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Документ пропонує створення Єдиного державного реєстру цивільної зброї й прописує принципи його ведення.

Вводяться курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.

Закон визначає заборонені до цивільного обороту вогнепальну зброю, боєприпаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання до зброї.

Регулюються питання придбання у власність юридичними особами громадянського вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, успадкування, збереження та застосування такої зброї для захисту тощо.

У документі прописані загальні принципи ведення спецобігу вогнепальної зброї й бойових припасів та діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

Підкреслимо, глава комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський раніше уточнював, що в разі прийняття закону про обіг зброї українцям не дозволять носити її з собою.