Аваков виступає проти легалізації вогнепальної зброї

Міністр внутрішніх справ України виступає проти легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для громадян.

Про це сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Він зазначив, що багато хто виступають за легалізацію короткоствольної зброї, але при цьому обурюються, коли відбуваються інциденти із застосуванням такої зброї.

"А ви уявіть, що ми опинимося у світі, нашому перехідному, коли будь-який громадянин, незалежно від своєї особистої ситуації й психіки, буде мати можливість володіти короткоствольною зброєю", - сказав Аваков.

На уточнювальне питання журналіста він відповів: "Я проти".