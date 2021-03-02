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Аваков виступає проти легалізації вогнепальної зброї

Новость на русском → Україна, Вівторок 02 березня 2021 19:39
Аваков виступає проти легалізації вогнепальної зброї Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Міністр внутрішніх справ України виступає проти легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для громадян.

Про це сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Він зазначив, що багато хто виступають за легалізацію короткоствольної зброї, але при цьому обурюються, коли відбуваються інциденти із застосуванням такої зброї.

"А ви уявіть, що ми опинимося у світі, нашому перехідному, коли будь-який громадянин, незалежно від своєї особистої ситуації й психіки, буде мати можливість володіти короткоствольною зброєю", - сказав Аваков.

На уточнювальне питання журналіста він відповів: "Я проти".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що спікер Верховної ради Дмитро Разумков виступив проти легалізації зброї, марихуани і проституції.

Також повідомлялося, що в Міністерстві внутрішніх справ вважають, що не можна допускати перебування збройних цивільних на вулицях. Зброї хочуть дозволити мати тільки для захисту житла.

Міністерство внутрішніх справ в липні 2020 року заявляло, що має намір посилити контроль за обігом зброї. Причиною тому стали події в Луцьку, Полтаві та Києві, де озброєні чоловіки брали в заручники людей і відбувалися вибухи.

Більш докладно про цю тему читайте в матеріалі "Напівлегальний оборот: звідки терористи в Україні беруть арсенали зброї".

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Аваков виступає проти легалізації вогнепальної зброї
Аваков виступає проти легалізації вогнепальної зброї
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