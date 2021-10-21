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Вчені Швеції перевірили різні схеми COVID-вакцинації: яка комбінація найефективніша

Автор: Анастасія Рокитна

Вчені в Швеції провели дослідження про ефективність комбінування дози AstraZeneca з дозою мРНК-вакцин (Moderna або Pfizer). І це ефективніше, ніж вакцинація з використанням двох доз AstraZeneca.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Lancet.

Серед вакцинованих двома дозами в цій країні до 5 липня 2021 року (майже 3,5 млн осіб) були набрані для дослідження групи з:

  • 94 569 осіб, щеплених за схемою AstraZeneca-Pfizer (ефективність вакцинації склала 67%),
  • 16 402 - AstraZeneca-Moderna (ефективність вакцинації склала 79%),
  • 430 100 - AstraZeneca-AstraZeneca (ефективність вакцинації склала 50%).

При об'єднанні та аналізі двох змішаних схем була виведена сумарна ефективність 68%. Це значно вище 50% гомологічної схеми тільки з AstraZeneca.

"Результати показують, що використання схеми AstraZeneca-мРНК є ефективною альтернативою для підвищення колективного імунітету проти COVID-19, у тому числі проти Дельта-штаму, який домінував у підтверджених випадках протягом періоду дослідження", - пишуть автори дослідження.

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Вакцинація