Вчені Швеції перевірили різні схеми COVID-вакцинації: яка комбінація найефективніша

Серед вакцинованих двома дозами в цій країні до 5 липня 2021 року (майже 3,5 млн осіб) були набрані для дослідження групи з:

94 569 осіб, щеплених за схемою AstraZeneca-Pfizer (ефективність вакцинації склала 67% ),

), 16 402 - AstraZeneca-Moderna (ефективність вакцинації склала 79% ),

), 430 100 - AstraZeneca-AstraZeneca (ефективність вакцинації склала 50%).

При об'єднанні та аналізі двох змішаних схем була виведена сумарна ефективність 68%. Це значно вище 50% гомологічної схеми тільки з AstraZeneca.

"Результати показують, що використання схеми AstraZeneca-мРНК є ефективною альтернативою для підвищення колективного імунітету проти COVID-19, у тому числі проти Дельта-штаму, який домінував у підтверджених випадках протягом періоду дослідження", - пишуть автори дослідження.