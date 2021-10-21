ru ua
Чт, 21 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Вчені Швеції перевірили різні схеми COVID-вакцинації: яка комбінація найефективніша

Новость на русском →
Стокгольм, Четвер 21 жовтня 2021 13:13
Вчені Швеції перевірили різні схеми COVID-вакцинації: яка комбінація найефективніша Фото: у Швеції перевірили різні схеми вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вчені в Швеції провели дослідження про ефективність комбінування дози AstraZeneca з дозою мРНК-вакцин (Moderna або Pfizer). І це ефективніше, ніж вакцинація з використанням двох доз AstraZeneca.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Lancet.

Серед вакцинованих двома дозами в цій країні до 5 липня 2021 року (майже 3,5 млн осіб) були набрані для дослідження групи з:

  • 94 569 осіб, щеплених за схемою AstraZeneca-Pfizer (ефективність вакцинації склала 67%),
  • 16 402 - AstraZeneca-Moderna (ефективність вакцинації склала 79%),
  • 430 100 - AstraZeneca-AstraZeneca (ефективність вакцинації склала 50%).

При об'єднанні та аналізі двох змішаних схем була виведена сумарна ефективність 68%. Це значно вище 50% гомологічної схеми тільки з AstraZeneca.

"Результати показують, що використання схеми AstraZeneca-мРНК є ефективною альтернативою для підвищення колективного імунітету проти COVID-19, у тому числі проти Дельта-штаму, який домінував у підтверджених випадках протягом періоду дослідження", - пишуть автори дослідження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація
NEWS
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
DAILY
Ковідний фронт. Що відбувається в "червоній" зоні і чи загрожує Україні повний локдаун
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ковідний фронт. Що відбувається в "червоній" зоні і чи загрожує Україні повний локдаун