Вчені Швеції перевірили різні схеми COVID-вакцинації: яка комбінація найефективніша
Вчені в Швеції провели дослідження про ефективність комбінування дози AstraZeneca з дозою мРНК-вакцин (Moderna або Pfizer). І це ефективніше, ніж вакцинація з використанням двох доз AstraZeneca.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Lancet.
Серед вакцинованих двома дозами в цій країні до 5 липня 2021 року (майже 3,5 млн осіб) були набрані для дослідження групи з:
- 94 569 осіб, щеплених за схемою AstraZeneca-Pfizer (ефективність вакцинації склала 67%),
- 16 402 - AstraZeneca-Moderna (ефективність вакцинації склала 79%),
- 430 100 - AstraZeneca-AstraZeneca (ефективність вакцинації склала 50%).
При об'єднанні та аналізі двох змішаних схем була виведена сумарна ефективність 68%. Це значно вище 50% гомологічної схеми тільки з AstraZeneca.
"Результати показують, що використання схеми AstraZeneca-мРНК є ефективною альтернативою для підвищення колективного імунітету проти COVID-19, у тому числі проти Дельта-штаму, який домінував у підтверджених випадках протягом періоду дослідження", - пишуть автори дослідження.