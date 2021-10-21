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Ученые Швеции проверили разные схемы COVID-вакцинации: какая комбинация самая эффективная

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Стокгольм, Четверг 21 октября 2021 13:13
Ученые Швеции проверили разные схемы COVID-вакцинации: какая комбинация самая эффективная Фото: в Швеции проверили разные схемы вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Ученые в Швеции провели исследование об эффективности комбинирования дозы AstraZeneca с дозой мРНК-вакцин (Moderna или Pfizer). И это эффективнее, чем вакцинация с использованием двух доз AstraZeneca.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Lancet.

Среди вакцинированных двумя дозами в этой стране до 5 июля 2021 года (почти 3,5 млн человек) были набраны для исследования группы из:

  • 94 569 человек, привитых по схеме AstraZeneca-Pfizer (эффективность вакцинации составила 67%),
  • 16 402 - AstraZeneca-Moderna (эффективность вакцинации составила 79%),
  • 430 100 - AstraZeneca-AstraZeneca (эффективность вакцинации составила 50%).

При объединении и анализе двух смешанных схем была выведена суммарная эффективность 68%. Это значительно выше 50% гомологичной схемы только с AstraZeneca.

"Результаты показывают, что использование схемы AstraZeneca-мРНК - эффективная альтернатива для повышения коллективного иммунитета против COVID-19, в том числе против дельта-штамма, который доминировал в подтвержденных случаях в течение периода исследования", - пишут авторы исследования.

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