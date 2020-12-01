Вчені прогнозують понад 20 тисяч випадків COVID-19 в Україні до середини грудня

В Україні до кінця наступного тижня очікується понад 20 тисяч нових випадків коронавірусу на добу. При цьому загальна кількість хворих з початку пандемії може перевищити 950 тисяч осіб.

Відповідний прогноз дали науковці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Так, в Україні прогнозують подолання психологічної позначки в 20 тисяч тих, що заразилися у добу вже 11 грудня. До кінця нинішнього тижня добовий приріст перевищить 18,5 тисячі випадків. Загальна кількість хворих з початку пандемії, згідно з прогнозами вчених на 13 грудня, становитиме від 949 до 983 тисяч осіб.

При цьому вчені відзначають можливу позитивну динаміку поширення вірусу.

"Минулий прогнозний тиждень (23-29 листопада 2020) продемонстрував на тлі активного поширення COVID-19 у країні ознаки деяких можливих позитивних змін. Про це, зокрема, свідчать оцінки точності прогнозу і розвиток епідеміологічної ситуації, за найбільш оптимістичним з приватних прогнозів", - додали в НАН.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили майже 12,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень підтвердили у Києві, Одеській, Дніпропетровській, Київській і Львівській областях.

Зазначимо, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що в Україні у будь-якому випадку буде введений локдаун. Зараз обговорюється лише питання того, коли саме це буде зроблено.