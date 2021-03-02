Вчені фіксують різке збільшення летальних випадків від COVID в Україні
В Україні в останні кілька днів різко збільшився зростання летальних випадків від коронавірусу. При цьому позитивну динаміку фіксують практично у всіх регіонах країни.
Вчені відзначили, що зростання смертності не пов'язаний із затримками опублікування даних про коронавірус.
"Кількість летальних випадків почало повільно збільшуватися з середини лютого, а в останні кілька днів зростання за офіційною статистикою різко прискорився", - заявили в НАН.
Наголошується, що впевнене зростання кількості нових випадків фіксують у всіх регіонах, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 5 336 нових випадків коронавірусу. При цьому за вчора госпіталізували 1410 осіб, летальних випадків - 162, одужали - 5194 пацієнтів.
Раніше РБК-Україна писало, що динаміка поширення коронавірусу в Україні стала схожа на показники сусідніх країн - Польщі та Румунії.
Відзначимо, в Україні минулого тижня почалася вакцинація від коронавіруса. Станом на сьогодні, вакцинували майже 5 тисяч чоловік.