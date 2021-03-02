Ученые фиксируют резкое увеличение летальных случаев от COVID в Украине

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине в последние несколько дней резко увеличился рост летальных случаев от коронавируса. При этом положительную динамику фиксируют практически во всех регионах страны.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

Ученые отметили, что рост смертности не связан с задержками опубликования данных о коронавирусе. "Количество летальных случаев начало медленно увеличиваться с середины февраля, а в последние несколько дней рост по официальной статистике резко ускорился", - заявили в НАН. Отмечается, что уверенный рост количества новых случаев фиксируют во всех регионах, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей.