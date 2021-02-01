Ціни на проїзд у Києві: чи зростуть тарифи

Ціни на проїзд у Києві не будуть підвищуватися в комунальному транспорті. Вартість проїзду залишиться на рівні 8 гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер комунального підприємства "Київпастранс" Олег Грищак.

За його словами, ціни на проїзд не зростуть в автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та міській електричці.

Крім того, ниншні ціни залишаться на чотирьох маршрутах, які обслуговує комунальне підприємство. Мова йде про маршрутки № 220, 500, 502 і 576.

На всіх вищевказаних видах громадського транспорту залишиться діючий тариф - 8 гривень за поїздку.

Відзначимо, заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимир Бондаренко минулого тижня заявляв, що приватні перевізники можуть підняти проїзд в своїх маршрутках. За його словами, перевізники тільки інформують міську владу і дають розрахунки. На сьогодні обговорюється варіант подорожчання до 10-12 гривень за поїздку.

Нагадаємо, раніше з'явилися чутки про можливе підвищення вартості проїзду в київському метро, однак на підприємстві заявили, що найближчим часом тарифи піднімати не будуть.

У січні президент України Володимир Зеленський доручив перевірити ціни на проїзд у громадському транспорті. РБК-Україна писало, що за минулий рік проїзд в середньому по країні подорожчав на 8%, а Держстат розповів, у яких містах найвищі тарифи.