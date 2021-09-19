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Центр Києва перекрито: де обмежено рух транспорту

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Київ, Неділя 19 вересня 2021 11:28
Центр Києва перекрито: де обмежено рух транспорту Фото: у Києві перекрили рух транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Центр Києва перекрили через проведення масових заходів. У КМДА розповіли, де обмежили рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Графік обмеження руху:

  • вул. Петра Сагайдачного - із 07:00 до 13:30;
  • Боричів узвіз - із 07:00 до 13:30;
  • вул. Ігорівська - із 07:00 до 13:30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) - з 07:00 до 13:30;
  • Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) - із 07:00 до 13:30;
  • вул. Труханівська - із 07:00 до 12:00;

Організатор заходу Run Ukraine просить із розумінням поставитись до тимчасових обмежень та незручностей та завчасно планувати своє пересування містом за альтернативними маршрутами, враховуючи графік перекриття.

Центр Києва перекрито: де обмежено рух транспорту

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