Центр Києва перекрито: де обмежено рух транспорту
Фото: у Києві перекрили рух транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Центр Києва перекрили через проведення масових заходів. У КМДА розповіли, де обмежили рух транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
Графік обмеження руху:
- вул. Петра Сагайдачного - із 07:00 до 13:30;
- Боричів узвіз - із 07:00 до 13:30;
- вул. Ігорівська - із 07:00 до 13:30;
- вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) - з 07:00 до 13:30;
- Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) - із 07:00 до 13:30;
- вул. Труханівська - із 07:00 до 12:00;
Організатор заходу Run Ukraine просить із розумінням поставитись до тимчасових обмежень та незручностей та завчасно планувати своє пересування містом за альтернативними маршрутами, враховуючи графік перекриття.