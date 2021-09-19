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Центр Киева перекрыт: где ограничено движение транспорта

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Киев, Воскресенье 19 сентября 2021 11:28
Центр Киева перекрыт: где ограничено движение транспорта Фото: в Киеве перекрыли движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Центр Киева перекрыли из-за проведения массовых мероприятий. В КГГА рассказали, где ограничили движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

График ограничения движения:

  • ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 13:30;
  • Боричев спуск - с 07:00 до 13:30;
  • ул. Игоревская - с 07:00 до 13:30;
  • ул. Набережно - Крещатицкая (от ул. Верхний Вал к Почтовой площади) - с 07:00 до 13:30;
  • Набережное шоссе (от Боричевого спуска к Днепровскому спуску) - с 07:00 до 13:30;
  • ул. Трухановская - с 07:00 до 12:00;

Организатор мероприятия Run Ukraine просит с пониманием отнестись к временным ограничениям и неудобствам и заблаговременно планировать свое передвижение по городу по альтернативным маршрутам, учитывая график перекрытия.

Центр Киева перекрыт: где ограничено движение транспорта

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