Центр Киева перекрыт: где ограничено движение транспорта
Фото: в Киеве перекрыли движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Центр Киева перекрыли из-за проведения массовых мероприятий. В КГГА рассказали, где ограничили движение транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
График ограничения движения:
- ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 13:30;
- Боричев спуск - с 07:00 до 13:30;
- ул. Игоревская - с 07:00 до 13:30;
- ул. Набережно - Крещатицкая (от ул. Верхний Вал к Почтовой площади) - с 07:00 до 13:30;
- Набережное шоссе (от Боричевого спуска к Днепровскому спуску) - с 07:00 до 13:30;
- ул. Трухановская - с 07:00 до 12:00;
Организатор мероприятия Run Ukraine просит с пониманием отнестись к временным ограничениям и неудобствам и заблаговременно планировать свое передвижение по городу по альтернативным маршрутам, учитывая график перекрытия.