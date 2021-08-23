Центр Києва перекрито: карта об'їзду

З 6 ранку до закінчення заходів 24 серпня заборонено рух транспорту на вулицях:

Михайла Грушевського (від перехрестя вулиці Садової до Кріпосного провулку),

Липська (від вулиця Михайла Грушевського до вулиці Інститутської),

Шовковичній (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського),

Володимирській (від перехрестя вулиці Великої Житомирської до бульвару Тараса Шевченка),

Рильському провулку (від перехрестя вулиці Стрілецької до вулиці Володимирської),

Ярославів Вал (від вулиці Івана Франка до вулиці Володимирської),

Малій Житомирській (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулку (крім громадського транспорту),

Лисенка (від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Ярославів Вал),

Богдана Хмельницького (від вулиці Терещенківської до вулиці Леонтовича).

Окрім цього, з 6 ранку до закінчення заходу обмежать рух:

від мосту Метро по Набережному шосе до Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, Дніпровського узвозу,

вул. Інститутській (від вул. Садової до Кріпосного пров.),

вул. Михайла Грушевського (від Європейської пл. до вул. Садової),

Кріпосний пров.,

вул. Михайла Грушевського (від Кріпосного пров. до вул. Івана Мазепи),

від вул. Івана Мазепи до вул. Лаврської,

від вул. Лаврська до вул. Старонаводницької,

вул. Старонаводницька,

вул. Хрещатик (від б-ру Тараса Шевченка до Європейської пл.,

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Терещенківської до вул. Хрещатик),

Майдан Незалежності (від вул. Хрещатик до вул. Костьольної),

вул. Михайлівська,

вул. Велика Житомирська (від вул. Михайлівської до вул. Олеся Гончара),

вул. Садова.

Сьогодні з 16:00 до 18:00 буде обмежено рух транспортних засобів на вулиці Лаврській (на ділянці від вул. Цитадельної до Алеї Героїв Крут).

Також заборонили рух транспорту на ділянках вулично-дорожньої мережі: Петрівська алея, Паркова дорога від Петрівської алеї до Аскольдової могили.

Сьогодні закриють вхід та вихід станції метро "Золоті ворота". У зв’язку із тимчасовою забороною транспортного руху на вулицях Грушевського і Володимирській протягом дня можливе тимчасове призупинення руху автобусів № 24, 62 та тролейбусів №№ 6, 16, 18.