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Центр Києва перекрито: карта об'їзду

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві заборонили рух транспорту низкою вулиць. У Київській міській державній адміністрації розповіли, на яких вулицях діють обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

З 6 ранку до закінчення заходів 24 серпня заборонено рух транспорту на вулицях:

  • Михайла Грушевського (від перехрестя вулиці Садової до Кріпосного провулку),
  • Липська (від вулиця Михайла Грушевського до вулиці Інститутської),
  • Шовковичній (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського),
  • Володимирській (від перехрестя вулиці Великої Житомирської до бульвару Тараса Шевченка),
  • Рильському провулку (від перехрестя вулиці Стрілецької до вулиці Володимирської),
  • Ярославів Вал (від вулиці Івана Франка до вулиці Володимирської),
  • Малій Житомирській (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулку (крім громадського транспорту),
  • Лисенка (від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Ярославів Вал),
  • Богдана Хмельницького (від вулиці Терещенківської до вулиці Леонтовича).

Окрім цього, з 6 ранку до закінчення заходу обмежать рух:

  • від мосту Метро по Набережному шосе до Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, Дніпровського узвозу,
  • вул. Інститутській (від вул. Садової до Кріпосного пров.),
  • вул. Михайла Грушевського (від Європейської пл. до вул. Садової),
  • Кріпосний пров.,
  • вул. Михайла Грушевського (від Кріпосного пров. до вул. Івана Мазепи),
  • від вул. Івана Мазепи до вул. Лаврської,
  • від вул. Лаврська до вул. Старонаводницької,
  • вул. Старонаводницька,
  • вул. Хрещатик (від б-ру Тараса Шевченка до Європейської пл.,
  • вул. Богдана Хмельницького (від вул. Терещенківської до вул. Хрещатик),
  • Майдан Незалежності (від вул. Хрещатик до вул. Костьольної),
  • вул. Михайлівська,
  • вул. Велика Житомирська (від вул. Михайлівської до вул. Олеся Гончара),
  • вул. Садова.

Сьогодні з 16:00 до 18:00 буде обмежено рух транспортних засобів на вулиці Лаврській (на ділянці від вул. Цитадельної до Алеї Героїв Крут).

Також заборонили рух транспорту на ділянках вулично-дорожньої мережі: Петрівська алея, Паркова дорога від Петрівської алеї до Аскольдової могили.

Сьогодні закриють вхід та вихід станції метро "Золоті ворота". У зв’язку із тимчасовою забороною транспортного руху на вулицях Грушевського і Володимирській протягом дня можливе тимчасове призупинення руху автобусів № 24, 62 та тролейбусів №№ 6, 16, 18.

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Київ