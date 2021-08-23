Центр Києва перекрито: карта об'їзду
У Києві заборонили рух транспорту низкою вулиць. У Київській міській державній адміністрації розповіли, на яких вулицях діють обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
З 6 ранку до закінчення заходів 24 серпня заборонено рух транспорту на вулицях:
- Михайла Грушевського (від перехрестя вулиці Садової до Кріпосного провулку),
- Липська (від вулиця Михайла Грушевського до вулиці Інститутської),
- Шовковичній (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського),
- Володимирській (від перехрестя вулиці Великої Житомирської до бульвару Тараса Шевченка),
- Рильському провулку (від перехрестя вулиці Стрілецької до вулиці Володимирської),
- Ярославів Вал (від вулиці Івана Франка до вулиці Володимирської),
- Малій Житомирській (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулку (крім громадського транспорту),
- Лисенка (від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Ярославів Вал),
- Богдана Хмельницького (від вулиці Терещенківської до вулиці Леонтовича).
Окрім цього, з 6 ранку до закінчення заходу обмежать рух:
- від мосту Метро по Набережному шосе до Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, Дніпровського узвозу,
- вул. Інститутській (від вул. Садової до Кріпосного пров.),
- вул. Михайла Грушевського (від Європейської пл. до вул. Садової),
- Кріпосний пров.,
- вул. Михайла Грушевського (від Кріпосного пров. до вул. Івана Мазепи),
- від вул. Івана Мазепи до вул. Лаврської,
- від вул. Лаврська до вул. Старонаводницької,
- вул. Старонаводницька,
- вул. Хрещатик (від б-ру Тараса Шевченка до Європейської пл.,
- вул. Богдана Хмельницького (від вул. Терещенківської до вул. Хрещатик),
- Майдан Незалежності (від вул. Хрещатик до вул. Костьольної),
- вул. Михайлівська,
- вул. Велика Житомирська (від вул. Михайлівської до вул. Олеся Гончара),
- вул. Садова.
Сьогодні з 16:00 до 18:00 буде обмежено рух транспортних засобів на вулиці Лаврській (на ділянці від вул. Цитадельної до Алеї Героїв Крут).
Також заборонили рух транспорту на ділянках вулично-дорожньої мережі: Петрівська алея, Паркова дорога від Петрівської алеї до Аскольдової могили.
Сьогодні закриють вхід та вихід станції метро "Золоті ворота". У зв’язку із тимчасовою забороною транспортного руху на вулицях Грушевського і Володимирській протягом дня можливе тимчасове призупинення руху автобусів № 24, 62 та тролейбусів №№ 6, 16, 18.